Для производства эти клетки помещают в биореактор и насыщают белком для роста тканей. Как отмечает агентство, повсеместное производство такого мяса позволит снизить выбросы парниковых газов в атмосферу.









По данным ФАО ООН, животноводство создаёт 14,5 процентов подобных вредных выбросов. Также косвенно на это влияет производство кормовых культур: для кормления животных используется треть их посевных площадей, а производство кормов составляет около миллиарда тонн. По расчётам специалистов, в ближайшие 30 лет ущерб климату от такой деятельности превысит 600 миллиардов долларов. Ранее для решения проблемы в разных странах предлагалось введение налогов на животноводческую продукцию или домашний скот. Но эти меры оказались почти бесполезными.





Фото: из интернета: rosng



