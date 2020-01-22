Синтетическое мясо должно появиться на рынке стран ЕС в ближайшие два года
Это мясо, которое также называется искусственным, культивированным или in-vitro, представляет собой продукт, собранный из мышечных клеток животных.
Для производства эти клетки помещают в биореактор и насыщают белком для роста тканей. Как отмечает агентство, повсеместное производство такого мяса позволит снизить выбросы парниковых газов в атмосферу.
По данным ФАО ООН, животноводство создаёт 14,5 процентов подобных вредных выбросов. Также косвенно на это влияет производство кормовых культур: для кормления животных используется треть их посевных площадей, а производство кормов составляет около миллиарда тонн. По расчётам специалистов, в ближайшие 30 лет ущерб климату от такой деятельности превысит 600 миллиардов долларов. Ранее для решения проблемы в разных странах предлагалось введение налогов на животноводческую продукцию или домашний скот. Но эти меры оказались почти бесполезными.
Фото: из интернета: rosng
20:39 22/01/2020
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