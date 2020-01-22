Белорусская нефтяная компания (БНК) купила партию норвежской нефти Johan Sverdrup с поставкой в ​​литовский порт Клайпеда. Оттуда нефть железной дорогой доставят на Новополоцкий НПЗ.





На этом фоне Лукашенко сделал заявление, что в будущем Беларусь собирается покупать в России только 30-40% от необходимой стране нефти.





Сможет ли нефть из Норвегии стать альтернативой российским поставкам? И — если она окажется намного дороже — станет ли бензин на белорусских заправках стоить столько же, сколько стоит на норвежских? Кстати, АИ-98 там стоит сейчас 1,8 евро. У нас — 0,85 евро.









Во сколько Беларуси обошлись первые 80 тысяч тонн норвежской нефти?





Мы не знаем, эту цену придётся рассчитывать. Сегодня баррель нефти, в зависимости от марки, торгуется по $64-65. Рыночная стоимость тонны — чуть больше 470 долларов.





По сведениям телеграм-канала zaprauka.by, $9 за тонну Беларусь заплатит за перевалку в порту Клайпеда, $40 за тонну — за доставку до завода “Нафтан”. Плюс $1/тонна за контроль качества и количества, плюс $2/тонна за слив на железнодорожных эстакадах и закачку в резервуары НПЗ. Итого в районе $520 за тонну норвежской нефти.





По сообщению “Белнефтехима”, цена российской нефти для Беларуси составляет 83% от мировой. Это значит, что нефть из России обходится Беларуси в районе $390 за тонну. Тонна норвежской нефти на $130 дороже. Это очень серьёзная разница.





Литва может перевалить через свои порты около 3 млн тонн “альтернативной” нефти за год. Только на них Беларусь “потеряет” около $400 млн. Что ж, суверенитет — это недёшево!





Останутся ли белорусские НПЗ рентабельными с такой альтернативной нефтью?

“Если цена покупки альтернативной нефти — рыночная, то её поставки на белорусские НПЗ лишены всякого экономического смысла. Это неоднократно показывал опыт: были пробы поставок венесуэльской и азербайджанской нефти — побаловались годик и прекратили; были разовые поставки и из иных стран, например из Ирана, — также эта нефть не течёт рекой на ОАО “Нафтан” и ОАО “Мозырский НПЗ”, — ответил Еврорадио на этот вопрос эксперт сайта zaprauka.by.





“Мы не знаем практики, чтобы какая-либо страна, кроме Российской Федерации, или компания продавала Беларуси нефть дешевле её мировых котировок”, — добавил эксперт.





Старший аналитик “Альпари” Вадим Иосуб оценивать чужие расчёты не берётся, но соглашается: естественно, альтернативная нефть будет дороже российской. По мнению экономиста, для Беларуси работа с другими поставщиками будет непростым, но полезным опытом:





“Наличие более дорогих, но альтернативных источников поставки нефти идёт на пользу Беларуси с точки зрения уменьшения возможности России оказывать давление и занимать положение монопольного поставщика сырья”.









Что будет с бензином на заправках?

По словам экспертов, роста цен на топливо не избежать. И дело не только в сравнительно дорогих альтернативных поставках.





“Историческая правда динамики цен на белорусских АЗС имеет чёткую и устоявшуюся тенденцию — стоимость топлива только растёт. Просим не принимать во внимание тактические “копеечные” снижения, так как в конечном итоге они всё равно были отыграны общей тенденцией повышения.





Поэтому в текущей ситуации мы вынуждены, к сожалению, констатировать, что в зависимости от источников поставки сырья цены топлива на АЗС Беларуси будут в ближайшей обозримой перспективе только расти”, — рассуждает эксперт сайта zaprauka.by.





“Другое дело — как они будут расти? С учётом выборного года [в 2020 году в Беларуси пройдут президентские выборы. — Еврорадио] вряд ли будут какие-то сильные разовые скачки. Тактика будет той же: разовый рост на одну копейку. Но это может происходить чаще, чем в прошлом году. Вплоть до каждой недели”, — добавляет Иосуб.





В 2019 году цены на автомобильное топливо повышались 28 раз. В 2018 году на одно повышение меньше — 27.





Вадим Иосуб напоминает, что до 2017 года белорусские НПЗ могли зарабатывать на экспорте нефтепродуктов и этим самым покрывать убытки, которые они получали на внутреннем рынке из-за того, что продавали топливо по сравнительно низкой цене.





В прошлом году возможности зарабатывать на экспорте значительно уменьшились. В начале января поставки топлива за рубеж и вовсе приостановили. Они были возобновлены только 22 января.





Может ли дорогая нефть обрушить экономику Беларуси?





Если Беларусь диверсифицирует поставки за счёт нефти по рыночным ценам — как это скажется на ВВП страны? По словам директора Исследовательского центра ИПМ Александра Чубрика, сейчас сложно что-то прогнозировать, потому что в Беларуси ещё не было исторических прецедентов диверсификации поставок нефти.





“В этом году на нас повлияет то, сколько мы будем покупать и перерабатывать российской нефти. Понятно, что первый квартал [2020 года] из-за этих сокращений поставок будет провальным. Возможно, [ВВП] даже упадёт по итогам первого месяца. А дальше всё будет зависеть от того, на каких условиях и объёмах договоримся”.





Пока что белорусские нефтеперерабатывающие заводы остаются недозагруженными. По оценкам ИПМ, в 2020 году каждые 10 процентных пунктов падения производства нефтепродуктов будут снижать темпы роста ВВП примерно на 0,36 п.п.





По предварительной оценке, в 2019 году ВВП вырос всего на 1,2%. Недозагрузка НПЗ на ⅓ обнулит этот рост, а если проблемы будут более серьёзными, уведёт ВВП в минус.





Договора на поставки российской нефти в 2020 году у Минска до сих пор нет.