Wargaming открывает второй офис в Минске

«Танкисты» займут 15 верхних этажей высотной части комплекса. На пространстве общей площадью в 14 тыс. кв. м будут работать 900 человек.





В этом году у Wargaming будет два больших офиса в Минске. Решение об открытии офиса в «Футурисе» принято с учетом расширения существующих команд и подразделений и появления новых. Размещение команд проводится по принципу связанности их деятельности.





На первом этапе в «Футурис» переедут около 600 специалистов: команды мобильного танкового онлайн-экшена World of Tanks Blitz и нескольких других подразделений.









Напомним, бизнес-центр «Волна» останется крупнейшей рабочей площадкой для минского центра разработки Wargaming. Здесь с комфортом размещаются все, кто разрабатывает и поддерживает World of Tanks для PC.