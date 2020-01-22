+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Wargaming открывает второй офис в Минске

Компания Wargaming заселяет сотрудниками бизнес-центр «Футурис».

«Танкисты» займут 15 верхних этажей высотной части комплекса. На пространстве общей площадью в 14 тыс. кв. м будут работать 900 человек.

В этом году у Wargaming будет два больших офиса в Минске. Решение об открытии офиса в «Футурисе» принято с учетом расширения существующих команд и подразделений и появления новых. Размещение команд проводится по принципу связанности их деятельности.

На первом этапе в «Футурис» переедут около 600 специалистов: команды мобильного танкового онлайн-экшена World of Tanks Blitz и нескольких других подразделений.


Напомним, бизнес-центр «Волна» останется крупнейшей рабочей площадкой для минского центра разработки Wargaming. Здесь с комфортом размещаются все, кто разрабатывает и поддерживает World of Tanks для PC.
Источник: officelife
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Санотенко
Правовые ужасы «нашего городка», или – Записки на...
Павел Севярынец
Піліп Шаўроў і Аляксандр Пушкін
Валерий Щукин
Участковая комиссия требует сатисфакции
Павел Знавец
"Слуга Коломойского". О событиях в Украине.
Анатолий Шумченко
Россия не изменит курса


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru