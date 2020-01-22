Капитуляция? Иностранцы ничего не могут сделать с белорусским рублём

С начала текущей недели белорусский рубль начал отыгрывать потери, укрепившись к валютной корзине уже на 0,76%, но по сравнению с началом месяца он всё же подешевел на 0,22%.





Курс доллара опустился ещё на 0,0039 BYN до 2,1156 BYN/USD до минимума за 9 дней. Американец падает уже пятые торги подряд, но общие потери за это время не превысили 1 копейку. Напомним, что ровно неделю назад курс доллара находился на максимуме за 281 день (чуть более девяти месяцев).





Кус евро снизился на 0,0059 BYN до 2,3450 BYN/EUR. Европейская валюта сегодня подешевела уже четвёртый раз подряд. Суммарные потери за это время составили 0,0242 BYN. Это позволило белорусскому рублю отбросить евро на минимум за 26 дней.





Курс российского рубля упал на 0,0070 BYN до 3,4188 BYN/100 RUB. Российский рубль дешевеет уже третий день подряд. Он за это время стал легче на 0,0339 BYN.









Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра был понижен Банком России всего на 2 копейки до 61,8343 российских рублей, а официальный курс евро на завтра упал на 10 копеек до 68,5186 российских рублей.