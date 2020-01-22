



За ноябрь рублевые вклады белорусов приросли на 134,8 млн рублей, за октябрь — на 132,8 млн рублей, за сентябрь — на 97,4 млн, за август — на 126,8 млн рублей, за июль — на 81,9 млн рублей, за июнь — на 102,7 млн рублей, за май — на 62,5 млн рублей, за апрель — на 60,2 млн рублей, за март — на 55,8 млн рублей, за февраль — на 64,3 млн рублей, за январь — на 92 млн рублей. В общей сумме за год депозиты в белорусских рублях увеличились на 1 млрд 120,6 млн рублей. В последний раз объем депозитов в национальной валюте уменьшался в сентябре 2018 года.

За декабрь приросли вклады не только в рублях, но и в валюте. Они, по данным на 1 января 2020 года, составили 6 млрд 216,3 млн долларов и по сравнению с 1 декабря 2019 года увеличились на 22 млн долларов. В отличие от депозитов в рублях, они в течение последнего года в основном уменьшались от месяца к месяцу. Так, за ноябрь валютные депозиты белорусов сократились на 15,8 млн долларов, за октябрь — выросли на 2,5 млн долларов, за сентябрь — сократились на 2,3 млн, за август — на 9,2 млн долларов, за июль — на 27,7 млн долларов. В общей сумме по сравнению с 1 января 2019 года валютные вклады приросли на 118,4 млн долларов.





Большинство белорусов (65,2%) считают, что сбережения лучше хранить в валюте. При этом 57,4% полагают, что сейчас плохое время для сбережений. Это следует из опроса Нацбанка по инфляционным ожиданиям населения за август 2019 года.





Напомним, тем временем общий объем кредитной задолженности физлиц продолжает расти. На 1 декабря он составил 13 млрд 815,9 млн рублей. По сравнению с предыдущим месяцем кредитная задолженность физлиц выросла на 207,9 млн рублей, с началом года — на 2 млрд 219,5 рубля. Этот прирост произошел за счет кредитов на недвижимость.









Кредитный бум в Беларуси начался после того, как ставки пошли вниз, а условия выдачи кредитов упростились (например, была отменена обязательная справка о доходах). Эксперты предупреждали, что такие темпы роста кредитования чреваты перегревом экономики и, как следствие, ослаблением белорусского рубля.





Ситуацией обеспокоился и Нацбанк. С мая 2018 года банки стали рассчитывать коэффициент долговой нагрузки: ежемесячный платеж не должен превышать 40% дохода заемщика. При этом в Нацбанке не исключали, что если кредитный бум не пойдет на спад, выдачу потребительских кредитов могут ужесточить.



