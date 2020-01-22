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Азербайджан подтвердил обсуждение поставок нефти в Беларусь

Баку и Минск обсуждают использование нефтепровода Одесса-Броды в качестве варианта поставок нефти в Беларусь, сообщил ria.ru официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.


"Использование нефтепровода Одесса-Броды обсуждается как одна из возможных опций", – сообщил Ахмедов.

Ранее сообщалось, что белорусская нефтяная компания закупила партию норвежской нефти в размере 80 тысяч тонн. Предполагается, что из литовского порта сырье будет перевезено в Беларусь по железной дороге.

Накануне Лукашенко поставил задачу покупать в России не более 40% от необходимых Беларуси объемов нефти, остальные 60% закупать по мировым ценам и транспортировать 30% из Украины, 30% из Литвы.
"Белорусский партизан"
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