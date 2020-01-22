Белорусские предприятия в декабре купили валюту на рекордную сумму

Увеличение спроса на валюту в декабре является традиционным, однако на этот раз рост оказался намного выше, чем обычно. Так, в декабре 2018 года белорусские предприятия купили валюты на 1,982 млрд. долларов.





Впрочем, продажи валюты юридическими лицами в декабре прошлого года также поднялись по сравнению с ноябрем: на 520,2 млн. долларов — до 2,311 млрд. долларов. Это также рекордный уровень.





В результате сальдо сделок купли-продажи валюты субъектов хозяйствования — резидентов РБ в декабре 2019 года составило 147,6 млн. долларов, что оказалось намного выше, чем в декабре 2018 года, когда данный параметр равнялся 28,6 млн. долларов.





Рост спроса на валюту со стороны предприятий в конце 2019 года был вызван, скорее всего, проблемами во взаимоотношениях Беларуси и России. В связи с этим белорусские предприятия могли решить закупить побольше валюты, опасаясь возникновения проблем в торговле Беларуси с Россией или девальвации белорусского рубля.





Не исключено, что это белорусские НПЗ спешили приобрести нефть в России для создания запасов. Что касается увеличения объема продажи валюты, то это могло быть вызвано желанием реализовать валюту по высокому курсу в конце года.









В целом за 2019 год белорусские предприятия продали валюты на 537,1 млн. долларов больше, чем купили. В валовом выражении они реализовали валюты на 22 375 млн. долларов, а приобрели — на 21 843,3 млн. долларов.





В 2018 году ситуация была прямо противоположной: предложение валюты со стороны предприятий было ниже спроса, причем, довольно существенно: на 672,4 млн. долларов. Они приобрели валюты на 20 712,7 млн. долларов, а реализовали ее на 20 040,2 млн. долларов.





Нерезиденты РБ в 2019 году, как и ранее, активно продавали валюту. За год они реализовали ее на внутреннем рынке Беларуси на 947,5 млн. долларов, а купили — на 375,6 млн. долларов. Таким образом, они реализовали на внутреннем рынке РБ валюты в чистом выражении на 571,95 млн. долларов.