Минтранс: цены на рынке такси могут понизиться

Участвовавший во встрече первый замминистра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович заявил, цены на услуги такси могут упасть с приходом на рынок нового игрока, сообщает БелТА





«Таким образом, тарифы могут еще больше упасть, потому что появится еще один конкурент на рынке», – заявил он, имея в виду, вероятно, эстонский сервис такси Bolt, который собирается прийти в Беларусь. Недавнно Bolt назвал примерные тарифы, по которым собирается возить пассажиров: 1,9 руб. базовый, 0,3 руб за километр + 0,1 руб. за минуту, 3,3 руб. минимум.





Ляхнович подчеркнул, что главная проблема сегодня заключается в том, что перевозчики не соблюдают законодательство. Чтобы навести порядок в этой сфере, утвержден план мер, который будет опубликован на сайте Минтранса.





Минские таксисты в открытом письме требуют увеличить стоимость километра пробега на 5 копеек, иначе они обещают блокировать работу перевозчиков и сервисов с 31 января.