В бесконечных поисках альтернативной нефти

«Реально найти альтернативную нефть не просто, а очень просто. На мировом рынке ее много. И поставлять ее нам готовы все, даже те, кто своей нефти и не имеет, — пишет Юрий Пшенник в комментарии на сайте «Наше мнение» . — Торговля нефтью, даже чужой, – это выгодно. Ну, нашей ли власти про это не знать? Но они от российской нефти «почти по мировым ценам» демонстративно отказались, а никаких альтернатив пока не искали, оказывается. Верили: мы откажемся – россияне испугаются и дадут нефть совсем недорого. Когда стало выходить как-то не так – начали искать альтернативы, но до сих пор не ясно, готовы ли они покупать нефть по рыночным ценам или опять по старинке блефуют».





Стоить «альтернативная» нефть будет, конечно, дорого – как во всем мире, отмечает автор. С другой стороны, весь мир так и живет – покупают нефть по мировым ценам, некоторые при этом даже очень богато живут.





«Но имитаторы всегда противоречивы, пишет Юрий Пшенник. — Реальное дело можно сделать или так или этак, но не всеми методами одновременно. То есть, возвращаясь к нефти, или иметь независимость, но по рыночным ценам, или быть зависимым, но чуток дешевле. Одновременно и то и другое не получится. Иными словами, сначала надо определиться что важнее – энергетическая безопасность или халява. Имея в виду, что халява никогда не бывает вечной».





Автор приводит пример Польши, где решили обеспечить себе полную энергетическую безопасность, в частности, по газу.





«Не блефовали, не шантажировали «Газпром», а построили терминал по приему СПГ. Уже несколько лет получают газ и из США, и из Катара, да и со всего мира могут получать вплоть до России. Просто они теперь не зависят только от одного поставщика. Насколько это выгодно экономически – вопрос, говорят что выгодно, хотя конкретные цифры являются «коммерческой тайной». А любом случае, энергобезопасность и альтернатива обеспечены. А у нас – только блеф и имитация уже почти два десятилетия».