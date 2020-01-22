Власти Беларуси отказались от завода коробок передач

«Признать утратившим силу постановление Совета Министров Республики Беларусь от 15 августа 2018 г. № 599 «О реализации инвестиционного проекта «Строительство завода коробок передач», - говорится в документе.





Согласно постановлению №599 от 15 августа 2018 года Минпрому РБ и Заводу гидромеханических передач поручалось провести конкурс по выбору подрядчика на разработку и запуск серийного производства и строительство инженерной инфраструктуры к заводу коробок передач.



