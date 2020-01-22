Белгазпромбанк постепенно сокращает персонал

В документе также описаны планы банка на ближайшие три года. Один из приоритетов — ориентир «на прогрессивных клиентов, активно применяющих передовые современные достижения в своей повседневной жизни».





Белгазпромбанк планирует повысить свою рыночную капитализацию и инвестиционную привлекательность за счет дальнейшего роста накопленной прибыли, повышения лояльности клиентов и инвесторов, укрепления собственного бренда и т. д.





Число клиентов банка превышает 41 тыс. Нормативный капитал постоянно растет: более 554,6 млн рублей на 1 января 2017 года, около 617 млн — на начало 2018-го, более 715 млн — на начало 2019-го.