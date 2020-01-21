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Российский олигарх создаст свой Amazon

Российский олигарх, основной владелец и глава "Северстали" Алексей Мордашов собирается создать собственный маркетплейс по аналогу с американским Amazon Джеффа Безоса.


Ожидается, что он будет торговать в основном продуктами питания и авиабилетами, сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Bloomberg.

По словам самого Мордашова, его холдинговая компания "Севергрупп" уже вложилась в несколько предприятий из разных секторов экономики, в числе которых образование, медицина, путешествия и розничная торговля. Теперь их планируется объединить в общую экосистему.

По данным ТАСС, речь идет о сети супермаркетов "Лента", онлайн-гипермаркете "Утконос", туристической компании TUI (в которой структурам Мордашова принадлежит 25 % акций), а также технологической компании TalentTech.

Первый шаг на пути объединения активов из разных отраслей был сделан в прошлом году, когда "Севергрупп" приобрела 78,7% "Ленты" у американского инвестфонда TPG Group и Европейского банка реконструкции и развития, после чего объявила о постепенной смене стратегии в пользу онлайн-продаж и доставки.

Сроки создания нового маркетплейса пока не оглашаются, пишет ru.oxu.az

Amazon был основан американским бизнесменом Джеффом Безосом в 1995 году. Сейчас он является крупнейшим интернет-магазином и маркетплейсом в мире с годовым оборотом в 201,4 миллиарда долларов (по итогам 2018 года).
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