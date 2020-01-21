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Угроза заблокировать центр подействовала: МАРТ хочет обсудить тарифы со службами такси

21 января министр торговли Владимир Колтович позвал на встречу руководителей минских служб такси. Её тема — проблемные вопросы рынка.

В одной из служб такси Еврорадио рассказали, что речь пойдёт о новых тарифах.

Днём ранее минские таксисты потребовали у руководителей служб такси повысить стоимость километра пробега на 5 копеек. Под письмом подписалось больше ста человек. Водители недовольны своими зарплатами и угрожали заблокировать работу диспетчерских, а также перекрыть в час пик центральные улицы Минска.  

“Тарифы на автомобильную перевозку пассажиров автомобилями-такси не повышались более пяти лет. В то же время стоимость автомобильного топлива только с 1 января 2018 года по 19 января 2020 года увеличилась более чем на 40%”, — объясняют таксисты. 

По их мнению, увеличение стоимости 1 км пробега на 5 копеек не ударит по карману пассажира, но позволит улучшить ситуацию для автомобильных перевозчиков.
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