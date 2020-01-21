Курс доллара снизился всего на 0,0010 BYN до 2,1195 BYN/USD. Американская валюта дешевеет уже четвёртый день подряд, но общая сумма потерь составила всего 0,0053 BYN.





Кус евро опустился лишь на 0,0009 BYN до 2,3509 BYN/EUR. Евро дешевеет уже третий раз подряд. За это время его курс упал на 0,0183 BYN.





Курс российского рубля обвалился на 0,0231 BYN до 3,4258 BYN/100 RUB. Сотня российских рублей подешевела до минимума почти за две недели, а всего неделю назад её стоимость находилась на максимуме за 22 месяца.







Московская биржа

За полчаса до полудня на валютной бирже в Москве средневзвешенный курс доллара вырос на 39 копеек до 61,8552 российских рублей, аналогичный курс евро вырос тоже на 39 копеек до 68,60 российских рублей.





Центробанк России на основании этих данных установит официальные курсы иностранных валют на завтра.