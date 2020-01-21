У Натальи четверо детей, а живет она в служебном доме. Чтобы не потерять дом, она должна работать в колхозе. Но этих денег для семьи катастрофически мало. Поэтому Наталья имеет еще подработку в социальной службе, ухаживает за старыми людьми, передает Свабода





«Я убираю, коридоры мою, стекло мою, окна мою... ПУбирала территорию, выпалывала цветы, вырывала, свозила все - короче, вылизала ферму. И вот что я получила за это!»





Доярки, которые работают на той же ферме, также жалуются на заработки. Несмотря на то, что они работают по 8-9 часов в день без выходных, заработать более 250 рублей невозможно.





Первый заместитель председателя райисполкома Владимир Карпович прокомментировал, что с ситуацией в этом хозяйстве они знакомы и вскоре разберутся. Но в то же время отметил, что там очень слабый район.





«Мы живем от производства. Из того, что сделали, что продали, с этого и живем. Да и это порочная практика - доплата до минимальной заработной платы. Работать надо лучше. И все тогда будет», - сказал чиновник.









Правда, непонятно, кому он советует работать лучше - несчастной многодетной уборщице, себе или Лукашенко, который за 25 лет своей власти утопил в сельском хозяйстве миллиарды бюджетных денег, а оно все равно на ладан дышит.