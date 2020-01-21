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"Высокие технологии". Беларусь потратит на космос $6,5 млн

Александр Лукашенко сегодня встретился с генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Дмитрием Рогозиным.

Стороны обсудили реализацию совместных белорусско-российских проектов в космической сфере, сообщает пресс-служба Лукашенко.

Глава Беларуси предложил рассмотреть различные направления белорусско-российского сотрудничества в космической сфере, в том числе в контексте национальных программ.

"У вас программа громадная, и мы рассматриваем участие в ней, мы это не скрываем. Много было замыслов, многие реализованы. Но мы делаем не то что первые шаги в космосе, а возможные шаги. Дорогостоящая вещь, но развитие космоса — один из приоритетов у нас, потому что это высокие технологии", - цитирует Лукашенко officelife

Как следует из закона о бюджете, подпрограмма «Исследование и использование космического пространства в мирных целях» в этом году будет профинансирована на 13,6 млн рублей.
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