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Беларусь занимает 4-е место в мире по экспорту сыра

Беларусь сегодня занимает 4-е место среди крупнейших сырных экспортеров после ЕС, Новой Зеландии и США.


Об этом сообщает сайт Produkt.by со ссылкой на "Беларусь сегодня"

Наша страна опережает даже таких известных законодателей сырной моды, как Австралия и Швейцария. В этом году поставки за рубеж могут достигнуть миллиарда долларов. 

— Если в 2010 году мы имели 160 наименований сыров, то сегодня — более 330, — рассказала заместитель директора по научной работе Института мясо-молочной промышленности Научно-практического центра НАН по продовольствию кандидат технических наук Наталья Фурик в курсе тенденций. — На производство сыра сегодня поступают до 30 процентов от всего производимого молочного сырья. Это экспортный товар, формирующий вместе с творогом до 40 процентов валютной выручки от продажи молочных продуктов, поэтому сыроделие развивается динамично. С 2011 года производство выросло почти в 1,5 раза.

До 91 процента в объеме производства занимают твердые и полутвердые сыры. 
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