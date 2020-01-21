Фонд предлагает создать Федерация профсоюзов Беларуси. Об этом сообщил журналистам председатель ФПБ Михаил Орда по итогам встречи с главой Беларуси Александром Лукашенко.





По словам главы ФПБ, еще в 2017 году Федерация профсоюзов предложила создать механизм компенсации работникам утраченного заработка.





В 2019 году Минэкономики и Минфин разработали концепцию обязательного страхования от невыплаты зарплаты при банкротстве организаций.





Предполагается, что организации, которым грозит банкротство, будут отчислять в «Белгосстрах» 0,04% от фонда оплаты труда. И из фонда будут производить выплаты в счет утерянного заработка за три месяца.









«Это позволит людям содержать себя, иметь определенные деньги и заниматься поиском работы. И, самое важное, что эти страховые взносы будут перечисляться в ФСЗН», - сказал Михаил Орда.





Он отметил, что задолженность предприятий-банкротов по зарплате и взносам в ФСЗН составляет около 30 млн рублей.