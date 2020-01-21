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Работникам предприятий-банкротов будут выплачивать зарплату из спецфонда. Когда-нибудь

В Беларуси могут создать специальный фонд для выплаты зарплаты работникам обанкротившихся предприятий.

Фонд предлагает создать Федерация профсоюзов Беларуси. Об этом сообщил журналистам председатель ФПБ Михаил Орда по итогам встречи с главой Беларуси Александром Лукашенко.

По словам главы ФПБ, еще в 2017 году Федерация профсоюзов предложила создать механизм компенсации работникам утраченного заработка.

В 2019 году Минэкономики и Минфин разработали концепцию обязательного страхования от невыплаты зарплаты при банкротстве организаций.

Предполагается, что организации, которым грозит банкротство, будут отчислять в «Белгосстрах» 0,04% от фонда оплаты труда. И из фонда будут производить выплаты в счет утерянного заработка за три месяца.


«Это позволит людям содержать себя, иметь определенные деньги и заниматься поиском работы. И, самое важное, что эти страховые взносы будут перечисляться в ФСЗН», - сказал Михаил Орда.

Он отметил, что задолженность предприятий-банкротов по зарплате и взносам в ФСЗН составляет около 30 млн рублей.
Источник: myfin.by
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