— У нас много убыточных хозяйств. И это наша недоработка. Приведу в пример Вилейский район. Сюда пришел инвестор, взял одно из слабых хозяйств, вложил средства. На ферме тот же скот, работают на предприятии те же люди, но за 6-8 месяцев продуктивность выросла в три раза, выручка — в пять раз, зарплата — в два раза. Из чего я могу сделать вывод, что с правильным подходом можно любое слабое хозяйство вывести на среднеобластной уровень и платить людям достойную заработную плату, — сказал Александр Турчин.





Также руководитель центрального региона поручил председателям районных и городских исполнительных комитетов определить в своем районе самое слабое хозяйство и в течение года вывести его на среднеобластной уровень:





— Составить бизнес-план, высчитать необходимую сумму вложений. Деньги мы найдем.