Как сообщает The Wall Street Journal, предлагается разместить специальные кассовые терминалы, которые будут связывать отпечаток ладони человека с его счетом в банке.





Биометрическая информация, а также история покупок пользователей будет храниться на сервере Amazon.





Amazon планирует разместить такие терминалы в кофейнях, заведениях быстрого питания и других местах, где всегда большой поток людей.