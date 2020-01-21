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Amazon работает над технологией, которая позволит рассчитываться в магазинах ладонью

Компания Amazon разрабатывает новую технологию, которая позволит рассчитываться в магазинах ладонью.

Как сообщает The Wall Street Journal, предлагается разместить специальные кассовые терминалы, которые будут связывать отпечаток ладони человека с его счетом в банке.

Биометрическая информация, а также история покупок пользователей будет храниться на сервере Amazon.

Amazon планирует разместить такие терминалы в кофейнях, заведениях быстрого питания и других местах, где всегда большой поток людей.
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