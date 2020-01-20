Беларусь закупила 80 тысяч тонн норвежской нефти
Госконцерн «Белнефтехим» заявил о закупке 80 тыс. тонн норвежской нефти для переработки. Об этом сообщает БЕЛТА.
«Белорусская нефтяная компания закупила партию норвежской нефти. Речь идёт о 80 тыс. т. Она предназначена для переработки на «Нафтане», — заявили в пресс-службе компании.
Как пояснили в концерне, нефть будет поставляться через Клайпедский порт.
Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сообщил о возможности поставок нефти в Белоруссию через латвийские порты.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» заявление Кариньша.
21:18 20/01/2020
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение