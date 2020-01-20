Беларусь и Россия все-таки договорились о компенсации за грязную нефть
Беларусь и Россия достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть
Состоялись переговоры с участием заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Ляшенко. Стороны достигли соглашения о подходах и методике компенсации за грязную нефть, сообщает пресс-служба правительства.
Детали договоренностей не сообщаются.
Напомним, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба".
Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть.
Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.
Источник: belta.by
16:50 20/01/2020
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