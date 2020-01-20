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Минприроды: стоимость стекла и пластика примерно одинакова

Подорожают ли товары в стеклянной таре и бумажные пакеты? Придется ли полностью отказаться от пластиковых пакетов?

С такими вопросами в связи с изменениями законодательства в сфере сбора и переработки отходов читатели звонили на «прямую линию» в Издательском доме «Беларусь сегодня». Свое мнение высказал заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Александр Корбут.

 — Люди смогут купить и бумажные пакеты, и биоразлагаемые, — считает замминистра. — Цена будет зависеть от объемов производства. К примеру, в Европе пластиковые стоят дороже бумажных. Сегодня объем производства последних у нас в стране незначительный, поэтому они дорогие. Вырастут объемы — снизится цена. 

Весь мир отказывается от пластика и переходит на бумагу, стекло, биоупаковку, и мы не останемся в стороне. Реализовываться это будет на Шкловской бумажной фабрике и в Светлогорске. Поручения перейти на экологичную упаковку получили предприятия Минсельхозпрода и Белгоспищепрома. 

Это выгодно и потребителю. Вы ведь знаете, что срок хранения в бумаге меньше? Зато покупаете более свежий продукт.

Правда ли, что пиво не будут выпускать в пластиковых бутылках больше одного литра. Когда это произойдет и как это вообще связано с охраной природы?

Это вопрос не только экологии, но и культуры употребления пива и слабоалкогольных напитков, уверен Александр Корбут:

— Предполагается, что через два года 1,5 и 2-литровых пластиковых бутылок с такими жидкостями наши предприятия выпускать не будут. Если хотят, могут перейти на стекло. У покупателя будет заинтересованность, чтобы сдать такую бутылку в магазине и получить возмещение. 


Собеседник также прокомментировал, может ли вырасти цена: 

— Покупатель и сегодня оплачивает упаковку, себестоимость стекла и пластика примерно одинакова. Конечно, для внедрения системы нужны инвестиции. Некоторые предприятия уже пошли по этому пути. К примеру, Рогачевский молочный завод собирает собственную стеклотару, стерилизует и вновь разливает продукцию. 

Одним может быть выгоднее ее собрать и вновь использовать. Другие будут собирать и переплавлять стеклобой. Пластиковые бутылки никто мыть не собирается, но их также можно использовать снова после переработки.
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