Минприроды: стоимость стекла и пластика примерно одинакова

Александр Корбут. С такими вопросами в связи с изменениями законодательства в сфере сбора и переработки отходов читатели звонили на «прямую линию» в Издательском доме « Беларусь сегодня ». Свое мнение высказал заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды





— Люди смогут купить и бумажные пакеты, и биоразлагаемые, — считает замминистра. — Цена будет зависеть от объемов производства. К примеру, в Европе пластиковые стоят дороже бумажных. Сегодня объем производства последних у нас в стране незначительный, поэтому они дорогие. Вырастут объемы — снизится цена.





Весь мир отказывается от пластика и переходит на бумагу, стекло, биоупаковку, и мы не останемся в стороне. Реализовываться это будет на Шкловской бумажной фабрике и в Светлогорске. Поручения перейти на экологичную упаковку получили предприятия Минсельхозпрода и Белгоспищепрома.





Это выгодно и потребителю. Вы ведь знаете, что срок хранения в бумаге меньше? Зато покупаете более свежий продукт.





Правда ли, что пиво не будут выпускать в пластиковых бутылках больше одного литра. Когда это произойдет и как это вообще связано с охраной природы?





Это вопрос не только экологии, но и культуры употребления пива и слабоалкогольных напитков, уверен Александр Корбут:





— Предполагается, что через два года 1,5 и 2-литровых пластиковых бутылок с такими жидкостями наши предприятия выпускать не будут. Если хотят, могут перейти на стекло. У покупателя будет заинтересованность, чтобы сдать такую бутылку в магазине и получить возмещение.









Собеседник также прокомментировал, может ли вырасти цена:





— Покупатель и сегодня оплачивает упаковку, себестоимость стекла и пластика примерно одинакова. Конечно, для внедрения системы нужны инвестиции. Некоторые предприятия уже пошли по этому пути. К примеру, Рогачевский молочный завод собирает собственную стеклотару, стерилизует и вновь разливает продукцию.





Одним может быть выгоднее ее собрать и вновь использовать. Другие будут собирать и переплавлять стеклобой. Пластиковые бутылки никто мыть не собирается, но их также можно использовать снова после переработки.