А год только начался: топливо подорожало уже в 3-й раз в этом году









С 19 января в Беларуси вновь изменились розничные цены на автомобильное топливо. Как сообщили в концерне «Белнефтехим», цены изменились с учетом изменения нефтяных котировок и курса национальной валюты в январе.





Около 100 ложных вызовов поступает ежемесячно в минскую милицию

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Теперь бензин АИ-92-К5-Евро стоит 1,67 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,77, АИ-98-К5-Евро – 1,99.





Цена дизельного топлива составляет 1,77 рубля.





Ранее в 2020 году бензин в Беларуси дорожал 5 и 12 января.