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А год только начался: топливо подорожало уже в 3-й раз в этом году

Цены на автомобильное топливо продолжают расти.



С 19 января в Беларуси вновь изменились розничные цены на автомобильное топливо. Как сообщили в концерне «Белнефтехим», цены изменились с учетом изменения нефтяных котировок и курса национальной валюты в январе.

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Теперь бензин АИ-92-К5-Евро стоит 1,67 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,77, АИ-98-К5-Евро – 1,99.

Цена дизельного топлива составляет 1,77 рубля.

Ранее в 2020 году бензин в Беларуси дорожал 5 и 12 января.
Источник: telegraf.by
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