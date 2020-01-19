В списке богатейших людей мира сменился лидер

Состояние Бернара Арно и его семьи журнал оценивает в 117 миллиардов долларов, в то время как Безоса — 115,6 миллиарда долларов, пишет РБК





На третьем месте основатель Microsoft Билл Гейтс с 110,6 миллиарда долларов, за ним следует Уоррен Баффетт с 90,6 миллиарда долларов. Пятерку замыкает Марк Цукерберг с 82,2 миллиарда долларов.





Лидер меняется в списке впервые за 2020 год, отмечает русская редакция издания. Уменьшение состояние Безоса она объясняет падением котировок компании на 0,7% на торгах в пятницу, 17 января. Бумаги LVMH, напротив, выросли на те же 0,7%.





Bloomberg в конце 2019 года отмечал, что у Арно по итогам года состояние выросло больше, чем у других миллиардеров (всего за год он разбогател на 36,5 миллиарда долларов, подсчитало агентство).