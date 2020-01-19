Как с банковских счетов белорусов взыскивают долги

Один из банков рассказал FINANCE.TUT.BY , как прошли первые две недели работы системы и сколько им в день приходит запросов на взыскание долгов.





Автоматизированную информационную систему исполнения денежных обязательств запустили, чтобы упростить и ускорить взыскание долгов — через списание их с банковских счетов и электронных кошельков должников. В системе собраны данные о неисполненных денежных обязательствах физических и юридических лиц. Попадают они туда из направленных в нее платежных требований взыскателей и платежных инструкций плательщиков на перечисление платежей в бюджет. На основании этой информации система автоматически подсчитывает общую сумму долгов, очередность их погашения, формирует и направляет в каждый из банков, в которых у плательщика есть счета, электронный документ с данными о неисполненных денежных обязательствах.





В Нацбанке, которому и принадлежит новая система, сказали, что каких-то итогов по результатам ее работы за две недели не подводили. Поэтому официальной статистики, увеличилось ли количество запросов на списание долгов с запуском АИС ИДО, пока нет. Но о некоторых подробностях ее работы рассказали в банке «Дабрабыт».





В организации сказали, что они ежедневно фиксируют около 100 операций по системе исполнения долговых обязательств.





— В новой системе изменился только механизм исполнения обязательств, а не список обязательств и взыскателей. Как и до начала работы АИС ИДО, в отношении юридических лиц поступает больше всего запросов от налоговой. Это, прежде всего, запросы на исполнение налоговых обязательств, дебиторской задолженности, выставленной контрагентами через налоговую, — перечисляют в банке. — Довольно часто запрашивает ФСЗН, органы принудительного исполнения. Если говорить про физлиц, то в их отношении пока были только взыскания со стороны организаций на основании решения суда.





В банке говорят, что сумма взысканий зависит от размера задолженности клиента и наличия доступных денежных средств на его счетах.





— По результатам работы системы за две с лишним недели средняя сумма списаний у физлиц в нашем банке составила 45 рублей, и их с начала года было всего 3. Со счетов юрлиц списываются суммы гораздо больше, в среднем 1746 рублей. В этом году уже было 324 списания, — делятся цифрами в банке.





Как и ранее при исполнении подобных обязательств списать деньги могут с любых доступных счетов клиентов, в том числе и зарплатных.





— У нас чаще всего происходит списание с текущих счетов, к которым выпущена банковская платежная карточка, у физических лиц и с текущих и депозитных счетов у юридических лиц, — рассказывают в банке. — Списать деньги с банковского счета или электронного кошелька могут за различные долги. У физлиц это может быть просроченная задолженность по кредиту, штраф ГАИ, задолженность по алиментам. Для юридических лиц чаще это неисполненные денежные обязательства по уплате налогов, сборов, пошлин, взносов в ФСЗН.





Если в систему поступил запрос, он действует 5 лет либо до того, как долги будут полностью погашены, или отзыва требования взыскателем, если вдруг должник оплатил все раньше. То есть если запрос поступил сейчас, но на счету должника не хватает денег, чтобы покрыть задолженность, а, допустим, через год средства поступают, долг с него сразу же спишут.





Если происходит списание за долги со счета клиента банка, к которому привязана банковская карта, он получает уведомление как о любой расходной операции. Списание можно будет увидеть и в выписке по счету в интернет-банкинге.





Узнать, что списание было сделано именно за какой-то долг, юридические лица могут из выписки по счету по системе дистанционного банковского обслуживания, там будет вся информация. В уведомлениях для физлиц подробной информации об операции нет. Но, если обратиться в банк, ее можно получить.









— Общая рекомендация для контроля любых операций со своими счетами — это пользование мобильным или интернет-банком, там будут видны все операции, — говорят в банке «Дабрабыт». — А если электронные сервисы все еще не подключены, тогда клиент может обратиться в банк и получить выписку по счету. Либо уточнить все в контакт-центре.





Кстати, за то, что операции по взысканию проходят через банки, они никакой комиссии не получают.





На вопрос, возмущаются ли люди по поводу списаний, в банке говорят, что они были и раньше, поэтому для клиентов ничего кардинально не поменялось.





— Взыскание долгов таким способом практиковалось и ранее, автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств лишь упрощает процесс взыскания и для государственных органов, которые в ней участвуют, и для банков. Причем в системе есть плюс для плательщиков. АИС ИДО позволяет исключить случаи многократного взыскания денег со всех счетов плательщиков по одному и тому же обязательству. Нужно время лишь для того, чтобы привыкнуть к новому процессу взаимодействия, — пояснили в организации.





В банке отмечают, что никаких серьезных сбоев в работе системы нет. Если и возникают какие-то вопросы в процессе, то они решаются максимально оперативно.