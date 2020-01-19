Российский зал берлинской выставки «Зеленая неделя» закрывали из-за нелегально ввезенной свинины

Один из залов сельскохозяйственной и продовольственной выставки «Зеленая неделя» в Берлине был закрыт в пятницу на два часа. В нем располагается экспозиция России.