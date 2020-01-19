Эпоха нефтяной халявы закончилась, считает руководитель аналитического центра «Стратегия».





— У белорусской власти существует такая болезнь – «политический центропупкизм». Им страдают местные, так сказать, политики — хотя их политиками можно назвать только по функциональной терминологии, — отмечает Леонид Заико в интервью сайту charter.97





Белорусская власть с самого начала сделала следующее: вгрызлась и торжественно пировала на нефтяной и газовой трубе. Когда россияне очухались, они поняли, что надо все-таки убрать эту дурацкую систему экспортных пошлин – это была ошибка русских экономистов— и перешли к изъятию региональных рент.





Многие экономисты, в том числе и я, говорили белорусским властям: не сидите на чужих трудах, развивайте собственную экономику. Развивайте новые производства — такие, как электротранспорт. В первом квартале этого года россияне выпускают свой первый электромобиль, грузины тоже свои электромобили будут выпускать. А здесь сидят: нефти чуть-чуть слили из российских труб и радуются. Труба стоит на месте — а мир развивается.





И Россия тоже идет своим путем. Кто будет считаться с какими-то местными царьками, которые сидят у других на шее? Что теперь будет для таких стран, для Лукашенко? Ребята, берите пример с тех, кто самостоятельно развивается. Какая дорожная карта? Все уже, забили. Пускай он теперь прыгает, дергается. Он (Лукашенко — ред.) сейчас будет останавливать трубы или еще что-то делать…





Все! Песня спета! Спета песня уже — пятый куплет не нужен. Хватит, четыре куплета уже было…





Как на это в России отреагируют?









Думаю, что россияне в это вмешиваться не будут. Пускай власти посмотрят сами, увидят, к чему пришли. Уже сейчас видно по итогам года (я делал анализ), что у нас огромный дефицит во внешней торговле. По Гомелю и Витебску (областям, где нефтеперерабатывающие предприятия) дефицит составляет по миллиарду долларов! То есть, закупают на миллиард долларов больше продукции, чем продают на внешних рынках.





А самый большой дефицит в 3,4 миллиарда долларов – это Минск. Минские государственные и частные предприятия продали продукции за рубеж на 4 миллиарда меньше, чем купили.





И это в городе, где сидит Лукашенко! О чем он разговаривает со своими помощниками? Маленький город, всего 2 миллиона человек — и 4 миллиарда дефицит внешней торговли! Ребята, вы хоть понимает, что вы заслужили? Что вы о себе воображаете?





Поэтому надо браться за эти цифры, смотреть, создавать свою экономику — новую, компьютерную, цифровую, электротранспорт. Хотя бы электросамокаты начали бы выпускать…





Работайте — что вы сели на эту нефть? Это не ваша нефть. Это нефть нанайцев, Ямало-Ненецких округов и прочих. Заканчивается эта колхозная газо-нефтяная радужная постсоветская эпоха.