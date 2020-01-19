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Налоговая инспекция назвала топ-10 налогоплательщиков Минска

Инспекция Министерства по налогам и сборам по Минску назвала десять крупнейших налогоплательщиков столицы. Совокупно они перечислили в бюджет 3,8 млрд рублей или треть доходов консолидированного бюджета Минска в прошлом году.

Крупнейшим налогоплательщиком стало ОАО «Газпром трансгаз Беларусь». Вместе с ним в десятку вошли: ЗАО «Белорусская нефтяная компания», РУП «МИНСКЭНЕРГО», ООО «ТАБАК-ИНВЕСТ», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ИООО «ЛУКОЙЛ Белоруссия», унитарное предприятие «А1», ОАО «Акционерный Сберегательный банк «Беларусбанк», ЗАО «МИНСКИЙ ЗАВОД ВИНОГРАДНЫХ ВИН», ОАО «МИНСК КРИСТАЛЛ» – управляющая компания холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ ГРУПП», пишет reform.by

Всего же в Минске платили налоги 58,3 тыс. организаций и 78,4 тыс. ИП, а также 270,5 тыс. граждан.

134,2 тыс. субъектов негосударственного сектора уплатили в бюджет в прошлом году 9 млрд рублей, а 2,6 тыс. субъектов госсектора — 3,5 млрд рублей. На долю организаций негосударственного сектора пришлось 68,1% поступлений, государственного сектора 0 26,9%, физических лиц — 3,2%, а ИП — 1,8%.
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