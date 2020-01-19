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В Латвии подтвердили наличие инфраструктуры для поставок нефти в Беларусь

Министр сообщений Латвии Талис Линкайтс в эфире ОНТ заявил о наличии в стране инфраструктуры для перекачки нефти в Беларусь. По его словам, латвийские компании уже работают над этим вопросом.

«Технически мы имеем всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы перекачивать нефть через Латвию в Беларусь и обратно. В принципе, в обоих направлениях есть такая техническая возможность, просто надо обговорить технические условия, и если есть такая необходимость со стороны Беларуси, мы всегда рады предложить свои условия. Я подразумеваю, что предложения получили наши предприятия, и они над этим работают», — сказал Талис Линкайтс.

Интервью у латвийского министра журналистка ОНТ взяла в контексте интенсификации контактов Минска и Риги. На неделе в Беларусь приезжал премьер-министр Латвии, а весной в Риге ждут беларусского президента. В эфире телеканала сообщили, что беларусскому президенту готовы показать инфраструктуру портов, в том числе по перевалке калийных удобрений.


Наша страна активно ищет поставщиков нефти после того, как российские компании прекратили продавать ее беларусским НПЗ из-за расхождений в подходах к формированию цены на фоне переговоров об углублении интеграции, пишет reform.by
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