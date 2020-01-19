«Технически мы имеем всю необходимую инфраструктуру для того, чтобы перекачивать нефть через Латвию в Беларусь и обратно. В принципе, в обоих направлениях есть такая техническая возможность, просто надо обговорить технические условия, и если есть такая необходимость со стороны Беларуси, мы всегда рады предложить свои условия. Я подразумеваю, что предложения получили наши предприятия, и они над этим работают», — сказал Талис Линкайтс.





Интервью у латвийского министра журналистка ОНТ взяла в контексте интенсификации контактов Минска и Риги. На неделе в Беларусь приезжал премьер-министр Латвии, а весной в Риге ждут беларусского президента. В эфире телеканала сообщили, что беларусскому президенту готовы показать инфраструктуру портов, в том числе по перевалке калийных удобрений.







