Кто из белорусских экономистов был самым точным в прогнозах?













Руководитель научно-исследовательского центра Мизеса напомнил, что в конце 2018 года четыре эксперта – Леонид Заико, Андрей Карпунин, Иван Садовский и Ярослав Романчук – обменялись мнениями, ощущениями и оценками экономического развития на 2019 год.





– Наш консенсус – прогноз на 2019 г. по ВВП – был рост на 0,7%. По факту оказалось 1,2% ВВП. Это гораздо ближе, чем официальный 4% или минфиновский 2,9%, – написал Ярослав Романчук. – Руководителям Совмина не хватило мужества сказать Александру Лукашенко, что требуемые им темпы роста ВВП на 2019г. в 4% – это в сложившейся среде – утопия. Даже в середине года они продолжали настаивать на том, что годовые задачи выполнимы. Опростоволосились, подставили себя все в Совмине, начиная от премьер-министра Сергея Румаса.









Мы серьёзно недооценили рост белорусской экономики в долларовом выражении. Наш консенсус прогноз был $54,4 млрд. По факту получилось $63,17 млрд. Мы не думали, что Нацбанк сумеет удержать инфляции в пределах 5%, а ему это удалось.





По зарплате в $-долларовом эквиваленте ближе всех к факту оказался Леонид Заико - $505 при официальной $526.





По курсу $-доллара руководитель аналитического центра «Стратегия» оказался ближе всех к факту. Он дал прогноз на конец 2019 года в BYN2,21 за $1 при факте BYN2,1 за $1.





Леонид Заико также был ближе всех по прогнозу цены на нефть. Он спрогнозировал $62 за баррелей, а по факту оказалось $66.