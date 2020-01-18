Топливо на АЗС в Беларуси с 19 января дорожает на 1 копейку
Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 19 января увеличивается на 1 копейку, сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".
Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,67, АИ-95-К5-Евро - Br1,77, АИ-98-К5-Евро - Br1,99, ДТ - Br1,77.
Как пояснили в концерне, розничные цены на автомобильное топливо изменяются в соответствии с принятой концерном ценовой политикой с учетом изменения нефтяных котировок и курса национальной валюты в январе 2020 года.
18:39 18/01/2020
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