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Топливо на АЗС в Беларуси с 19 января дорожает на 1 копейку

Стоимость топлива на автозаправочных станциях Беларуси с 19 января увеличивается на 1 копейку, сообщили БЕЛТА в концерне "Белнефтехим".

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,67, АИ-95-К5-Евро - Br1,77, АИ-98-К5-Евро - Br1,99, ДТ - Br1,77.

Как пояснили в концерне, розничные цены на автомобильное топливо изменяются в соответствии с принятой концерном ценовой политикой с учетом изменения нефтяных котировок и курса национальной валюты в январе 2020 года.
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