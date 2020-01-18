Топливо на АЗС в Беларуси с 19 января дорожает на 1 копейку

Цена бензина АИ-92-К5-Евро составит Br1,67, АИ-95-К5-Евро - Br1,77, АИ-98-К5-Евро - Br1,99, ДТ - Br1,77.





Как пояснили в концерне, розничные цены на автомобильное топливо изменяются в соответствии с принятой концерном ценовой политикой с учетом изменения нефтяных котировок и курса национальной валюты в январе 2020 года.



