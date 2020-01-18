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EPAM прокомментировал, почему не срослось с Exadel

Вице-президент Exadel Григорий Кацман в интервью dev.by озвучил версию, почему не состоялась сделка с EPAM, — в компании «услышали месседж» сотрудников и решили развиваться самостоятельно.

«Но я не могу вам сказать, решили это мы, или же так решил EPAM. Мы были на той стадии, когда можно было остановить процесс с любой стороны», — добавил он. 

dev.by также поинтересовался у EPAM, как в компании видят причины, почему «не срослось».

В ответ на запрос компания прислала свой комментарий:

— Для компаний, которые нацелены на постоянный рост, переговоры — это стандартный бизнес-процесс. Какие-то из них завершаются заключением сделки, какие-то нет. Причин на то может быть несколько. Например, потеря интереса к сделке в силу изменившейся рыночной ситуации или новых, более интересных возможностей для компании; стороны могут не договориться о стоимости, либо в процессе всестороннего исследования объекта сделки (Due Diligence) обнаруживаются какие-то причины, которые не соответствуют стандартам EPAM. 

Также в компании уточнили, что детали конкретных сделок, в силу политики компании, они не комментируют.
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