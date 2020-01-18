В списке Forbes богатейших людей мира впервые в году сменился лидер





Состояние Бернара Арно и его семьи журнал оценивает в $117 млрд, в то время как Безоса — $115,6 млрд.





На третьем месте основатель Microsoft Билл Гейтс с $110,6 млрд, за ним следует Уоррен Баффетт с $90,6 млрд. Пятерку замыкает Марк Цукерберг с $82,2 млрд.



