Площадка «Мотовело» подешевела на 9 млн

Производственная площадка ОАО «Мотовело» выставлена на торги в третий раз — аукцион назначен на 12 февраля, стоимость производственного комплекса снижена до 80,3 млн рублей (с 89 млн в октябре 2019 года).