Площадка «Мотовело» подешевела на 9 млн
Производственная площадка ОАО «Мотовело» выставлена на торги в третий раз — аукцион назначен на 12 февраля, стоимость производственного комплекса снижена до 80,3 млн рублей (с 89 млн в октябре 2019 года).
Организатор торгов — Центр промышленной оценки.
Напомним, общая площадь земельного участка ОАО «Мотовело» — 27,5 га, большинство площадей сдается в аренду.
Как сообщалось, на территории ОАО «Мотовело» планируется открыть технопарк, включающий участки экспериментального наукоемкого производства, научно-исследовательские лаборатории, выставочный комплекс, промотель, гостиницу.
Проект развития территории предусматривает, что после реконструкции производственные площади сократятся до 69,9%, озеленение до 0,8%, дорожная сеть, наоборот, расширится до 22,5%. Разработчик проекта — УП «Минскградо», заказчик — комитет архитектуры и градостроительства Мингорисполкома.
15:42 18/01/2020
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