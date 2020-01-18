За 2019 год инспекторы обнаружили почти 3 тысячи нарушений сроков выплаты зарплат
Департамент государственной инспекции за январь — декабрь 2019 года обнаружил почти 2900 фактов нарушения нанимателями сроков выплаты заработной платы, сообщается на сайте Минтруда.
Среди основных нарушений, которые допустили наниматели, не только несвоевременная выплата зарплат, но также и выплата надлежащих денег, среднего заработка за время трудового отпуска. По данным Минтруда выявлено 2886 фактов таких нарушений. В результате Департамент привлек к административной ответственности 2327 нанимателей и 2261 должностное лицо. Всего нарушители наказаны штрафами в размере 837,2 тысячи рублей.
Помимо прочего обнаружено и 219 фактов нарушений нанимателями законодательства о труде. Должностные лица не выполнили минимальные гарантии по оплате труда, за что наказаны штрафом на общую сумму 9,7 тысячи рублей.
СК/АА belsat.eu
15:54 18/01/2020
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