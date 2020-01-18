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Новый фонд. В Беларуси с операторов связи хотят собрать 45 млн рублей

Александр Лукашенко подписал указ №13 о создании республиканского фонда универсального обслуживания связи и информатизации.

Документ направлен на развитие телекоммуникаций, информатизации, информационных технологий и универсальных услуг связи, пишет belnovosti.by

Как сообщили в пресс-службе Президента, фонд создается в составе республиканского бюджета. Он является государственным целевым бюджетным фондом. 

Его доходы будут формироваться на основе отчислений национальных операторов электросвязи – полтора процента от их прибыли, полученной от оказания соответствующих услуг.
Освобождаются от отчислений по 31 декабря нынешнего года компании, эксплуатирующие единую республиканскую сеть передачи данных, занятые в работах по ее созданию и развитию и выступающие в качестве заказчиков проектирования, возведения, оснащения опорной сети передачи данных.


В 2020 году капитал фонда универсального обслуживания связи и информатизации должен достигнуть 45 миллионов рублей. 

Распоряжаться его средствами получили право Министерство связи и информатизации, а также госорганы-заказчики государственных программ по информатизации. 
Павел Господарик
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