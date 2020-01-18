Новый фонд. В Беларуси с операторов связи хотят собрать 45 млн рублей

Документ направлен на развитие телекоммуникаций, информатизации, информационных технологий и универсальных услуг связи, пишет belnovosti.by





Как сообщили в пресс-службе Президента, фонд создается в составе республиканского бюджета. Он является государственным целевым бюджетным фондом.





Его доходы будут формироваться на основе отчислений национальных операторов электросвязи – полтора процента от их прибыли, полученной от оказания соответствующих услуг.

Освобождаются от отчислений по 31 декабря нынешнего года компании, эксплуатирующие единую республиканскую сеть передачи данных, занятые в работах по ее созданию и развитию и выступающие в качестве заказчиков проектирования, возведения, оснащения опорной сети передачи данных.









В 2020 году капитал фонда универсального обслуживания связи и информатизации должен достигнуть 45 миллионов рублей.





Распоряжаться его средствами получили право Министерство связи и информатизации, а также госорганы-заказчики государственных программ по информатизации.







