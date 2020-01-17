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Телеграм-канал распространяет слухи о тайных поставках нефти из Польши в Беларусь

Новость перепечатали даже специализированные издания нефтяного сектора.

Телеграм-канал распространяет слухи о тайных поставках нефти из Польши в Беларусь
Сообщается, что объявленные компанией «Гомельтранснефть Дружба» «не совсем плановые» трехдневные ремонтные работы на нефтепроводе «Дружба» якобы тайно использовались для тестирования реверса нефти из Польши в Беларусь по договоренности с компанией PERN — польским оператором нефтепровода. За это время планировалось закачать в Беларусь около 200 тыс. тонн нефти. 

Белорусская сторона сообщала, что на время ремонтных работ объем транзита российской нефти в Европу сократится вдвое. В течение года ремонтные работы на нефтепроводе, через который в Европу уходит каждый пятый баррель российского нефтяного экспорта, будут проводиться ежемесячно. Это будет приводить к частичной остановке перекачки нефти, говорится на сайте «Гомельтранснефть Дружба».

Таким образом, Беларусь надеется получить реверсными поставками из Польши не менее 2,4 млн тонн нефти в течение года. В этом случае примерно на такой же объем упадет транзит российской нефти в Европу, заключают анонимные эксперты.

Напомним, что ситуация с возможностью реферсных поставок нефти из Польши не совсем ясна. По крайней мере, ранее польская сторона опровергала возможность реверса одновременно с перекачкой нефти в Европу.
"Белорусский партизан"
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