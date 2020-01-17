Телеграм-канал распространяет слухи о тайных поставках нефти из Польши в Беларусь
Новость перепечатали даже специализированные издания нефтяного сектора.
Сообщается, что объявленные компанией «Гомельтранснефть Дружба» «не совсем плановые» трехдневные ремонтные работы на нефтепроводе «Дружба» якобы тайно использовались для тестирования реверса нефти из Польши в Беларусь по договоренности с компанией PERN — польским оператором нефтепровода. За это время планировалось закачать в Беларусь около 200 тыс. тонн нефти.
Белорусская сторона сообщала, что на время ремонтных работ объем транзита российской нефти в Европу сократится вдвое. В течение года ремонтные работы на нефтепроводе, через который в Европу уходит каждый пятый баррель российского нефтяного экспорта, будут проводиться ежемесячно. Это будет приводить к частичной остановке перекачки нефти, говорится на сайте «Гомельтранснефть Дружба».
Таким образом, Беларусь надеется получить реверсными поставками из Польши не менее 2,4 млн тонн нефти в течение года. В этом случае примерно на такой же объем упадет транзит российской нефти в Европу, заключают анонимные эксперты.
Напомним, что ситуация с возможностью реферсных поставок нефти из Польши не совсем ясна. По крайней мере, ранее польская сторона опровергала возможность реверса одновременно с перекачкой нефти в Европу.
"Белорусский партизан"
12:08 18/01/2020
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