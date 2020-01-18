Вчера Белстат опубликовал первую оценку роста реального ВВП в 2019 году – 1,2%, что соответствует нашему последнему прогнозу, говорится в сообщении на телеграм-канале КЭФ. Наибольший вклад в прирост реального ВВП по итогам года обеспечил вид деятельности «информация и связь» (0,4 процентного пункта при доле в ВВП в 6,2%) – столько же в сумме дали сельское хозяйство, вся промышленность и транспорт (при доле в ВВП в 38,4%). Рост в секторе «информация и связь» составил 9,4%, а во всей остальной экономике – 0,8%.





По оценкам экспертов «Кастрычніцкага эканамічнага форума», сокращение объемов переработки нефти из-за поставок «грязной» нефти (2 кв. 2019 года) и сложных переговоров об условиях поставок российской нефти на 2020 год (4 кв. 2019 года) стоило Беларуси примерно 0,2 процентного пункта годового прироста ВВП. Примерно такие же потери страна понесла от замедления роста оптовой торговли и транспортных перевозок.









То есть при отсутствии сбоев в поставках российской нефти в 2019 году реальный ВВП вырос бы на «потенциальные» 1,6%.





«По нашим оценкам, в 2020 году каждые 10 процентных пунктов падения производства нефтепродуктов будут давать снижение темпов прироста реального ВВП примерно на 0,36 процентного пункта, то есть если импорт нефти уменьшится до уровня 2010 года, то отрицательный вклад нефтепереработки в прирост реального ВВП составит примерно 0,55 процентного пункта», – сообщают эксперты «Кастрычніцкага эканамічнага форума».





Экономисты считают, что с учетом влияния на транспорт и оптовую торговлю, при таком сценарии темпы роста реального ВВП в 2020 году могут оказаться примерно на 1 процентный пункт ниже сценария, при котором поставки нефти оставались бы на уровне 2019 года.



