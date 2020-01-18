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В Лондоне продали золотой соверен за $1,3 млн

Соверен с изображением короля Эдуарда VIII был продан в США частному коллекционеру за 1 млн фунтов стерлингов (1,3 млн долларов). Он стал, таким образом, самой дорогой монетой в истории Британии.

Это одна из двух монет с изображением Эдуарда VIII, которые находятся в частных коллекциях

Новый владелец золотой монеты достоинством 1 фунт стерлингов заплатил за нее в миллион раз больше ее номинала.

По словам коллекционера, пожелавшего не называть своего имени, он не мог упустить возможность, которая предоставляется раз в жизни, и не привезти из США на родину монету с изображением Эдуарда VIII.

Всего было выпущено шесть таких монет. Монета с изображением Эдуарда VIII никогда не поступала в массовую чеканку и, соответственно, не была в обращении.
bbc.com
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