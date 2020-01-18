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Правительство приняло стратегию: больше доверять белорусскому рублю

Все ставки налогов, арендной платы и тарифов (цен) государственных организаций будут устанавливаться в белорусских рублях.

Правительство приняло стратегию: больше доверять белорусскому рублю
Совет министров и Национальный банк Беларуси своим совместным постановлением утвердили стратегию повышения доверия к национальной валюте, рассчитанную до 2035 года, сообщила в субботу пресс-служба белорусского правительства, пишет sputnik.by

"Стратегия направлена на формирование комплекса последовательных взаимосвязанных мер, способствующих повышению доверия населения и организаций к национальной валюте", - говорится в сообщении.

Ценовая стабильность

Ключевым вкладом денежно-кредитной политики в обеспечение устойчивого экономического роста будет являться обеспечение ценовой стабильности в стране. К 2021 году планируется полностью реализовать меры по переходу на режим инфляционного таргетирования.

"В ближайшие два-три года активизируется работа по существенному снижению уровня монополизма в экономике, будут полностью исключены региональные ограничения по движению товаров (услуг) внутри страны", - отмечается в сообщении.

Кроме того, продолжится работа по повышению устойчивости государственного долга, который преимущественно сформирован валютными обязательствами (около 97%). Предполагается реализовать стратегию по его ежегодному снижению за счет ограничения как связанных, так и несвязанных государственных заимствований. Ежегодный объем последних не будет превышать 75% от годовой потребности в погашении госдолга.

Отказ от иностранной валюты

По данным пресс-службы, с 2020 года на постоянной основе будет осуществляться эмиссия государственных ценных бумаг, номинированных в национальной валюте, с различными сроками обращения для различных категорий инвесторов. В реальном секторе экономики будут реализованы меры по оздоровлению госорганизаций, планируется обеспечить своевременный вывод экономически несостоятельных организаций с рынка и передачу их активов более эффективным рыночным субъектам.


"Для полного восстановления белорусским рублем функций средства сбережения и меры стоимости будет проводиться активная политика по ограничению функционала иностранной валюты на территории Беларуси", - говорится в сообщении. Все ставки налогов, арендной платы и тарифов госорганизаций будут устанавливаться в белорусских рублях. В правила коммуникаций госорганов будет внедрен принцип, в соответствии с которым при оценке объемов денежных средств, связанных с экономикой Беларуси, суммы будут указываться в белорусских рублях.
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