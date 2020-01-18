Россия откажется от доллара

По его словам, данный процесс происходит на фоне весьма агрессивного поведения Вашингтона, использующего финансовые инструменты для оказания «санкционного давления».









Об этом министр сообщил в интервью индийскому изданию The Times of India, опубликованному на русском языке пресс-службой российского ведомства, пишет belnovosti.by





Сергей Лавров отметил, что Москва со своими ключевыми партнерами, в число которых входит и Индия, работает над экономическими и правовыми механизмами, которые позволят минимизировать негативное влияние ограничений на развитие двухсторонних торговых и инвестиционных отношений.









Одно из приоритетных направлений — расширение расчетов в национальных валютах, – отметил руководитель МИД.





В качестве примера он назвал соглашения о расчетах с Китаем и Турцией в национальных валютах, а также договоренности об открытии центробанками стран соответствующих корреспондентских счетов в рамках БРИКС.





Россия продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики, – добавил Сергей Лавров.





Фото: МИД России



