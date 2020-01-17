Кочанова не довольна ходом модернизации «Нафтана»

Кочанова является председателем наблюдательного совета «Нафтана». Там сейчас возводится комплекс замедленного коксования. Как сообщает пресс-служба Совета Республики, строительно-монтажные работы в рамках проекта необходимо завершить в мае текущего года, а в августе на предприятии должны получить первую продукцию, пишет TUT.BY





— Я не очень довольна ходом реализации проекта, — отметила Кочанова. — Мы обязаны выполнить поручения главы государства, завершить работы в установленные сроки. Времени осталось мало.





Председатель Совета Республики обратила внимание на необходимость тесного взаимодействия заказчика и генподрядчика: вопросы по поставкам оборудования, обеспечению необходимого количества людей, задействованных в реализации проекта, должны решаться оперативно.





— Это очень важный инвестпроект, и он должен быть реализован качественно и в сроки, — подчеркнула она.









По информации «Вестника Нафтана», сегодня на строительных площадках комплекса ежедневно работают около 1000 человек из более 30 подрядных и субподрядных организаций.





Общие инвестзатраты по строительству комплекса замедленного коксования составляют более 1 млрд долларов. «Нафтан» финансирует проект как за счет собственных средств, так и за счет привлеченных кредитов Банка развития, других банков республики и иностранных банков.





Комплекс замедленного коксования позволит увеличить глубину переработки нефтяного сырья с 72% до 90%, выход светлых нефтепродуктов — с 53−55% до 65% и получить новую продукцию: серу (жидкую, гранулированную) и кокс, который используется в качестве топлива в цементной промышленности, а также в энергетике. В смеси с низкосернистым коксом его можно будет применять в металлургии.

