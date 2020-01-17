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Науседа назвал БелАЭС проблемой для всего Евросоюза

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не перестанет поднимать вопрос БелАЭС в Евросоюзе.

По его словам, беларусская АЭС – проблема не только Литвы, Латвии и Польши, но и Евросоюза в целом, сообщает reform.by со ссылкой на Delfi.

Науседа заявил, что Литва продолжает конструктивные дискуссии по поводу БелАЭС с Польшей, Латвией и Эстонией.

«Прежде всего мы говорим, что Литвы решила не покупать электроэнергию, выработанную потенциально небезопасной АЭС, если она заработает в ближайшем будущем. Польша решила то же самое. Латвия и Эстония еще полностью не определились», – сказал Науседа.

Он напомнил о принятых в Литве законах, которые закроют электроэнергии с БелАЭС доступ на литовский рынок. По его словам, Беларусь восприняла это серьезно. «Они поняли, что Литва сделала твердый выбор, и сейчас пытаются найти какой-то выход», – сказал Науседа.


Науседа не раз призывал страны ЕС, и особенно ближайших соседей выступить с единой позицией по БелАЭС, однако признавал, что Литва и Латвия имеют разногласия по этому вопросу. Латвия заявляла, что после отказа Литвы импортировать электроэнергию из Беларуси готова перенести торговлю на латвийско-российскую границу.

16 января на встрече премьер-министров Беларуси и Латвии стороны обсуждали вопрос прямых поставок электроэнергии в Латвию, минуя сопредельные страны.
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