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Переговоры по нефти снова провалились

Российские компании предлагали сохранить условия 2019 года.

Россия и Беларусь продолжат переговоры по нефтяному вопросу, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, по итогам встречи накануне в Москве исполняющего обязанности вице-премьера РФ Дмитрия Козака и белорусского вице-премьера Игоря Ляшенко.

На данный момент основной проблемой между сторонами в нефтяной сфере является отсутствие с 1 января контрактов на поставку нефти из РФ на НПЗ Беларуси, один из которых (Мозырский НПЗ - прим.) частично принадлежит двум российским нефтяным компаниям - "Роснефти" и "Газпром нефти".


По информации источников на нефтяном рынке, стороны так и не сумели разрешить разногласия по цене на сырье. Так, белорусская сторона добивалась отмены премии к цене беспошлинных поставок нефти в Беларусь, мотивируя это удорожанием сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра в нефтяной сфере. Российские же компании предлагали сохранить условия 2019 года, ведь, по данным "Белнефтехима", в настоящее время цена нефти из РФ для республики и так составляет 83% от мировой цены на нефть.

Российские чиновники настаивали на том, что вопрос цены российской нефти - коммерческий, и правительство не может в него вмешиваться, потому что отрасль работает по рыночным условиям, а цены на "черное золото" не регулируются.
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