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Мингорисполком продает госпакеты ресторана "Арбат" и "Обувьторга"

Мингорисполком принял решение о продаже пакетов акций двух акционерных обществ — ресторана «Арбат» и предприятия «Обувьторг».

Торги назначены на 27 февраля на площадке БВФБ.

К продаже будут предложены 67 899 акций, или 9,8209% уставного фонда ОАО «Ресторан «Арбат» и 3420 акций, или 20,3729% уставного фонда ОАО «Обувьторг».

Как сообщает Республиканский депозитарий, бумаги ресторана имеют номинал 1,82 рубля, акции «Обувьторга» — 3 рубля за штуку.

Продажа акций пройдет в формате простого стандартного аукциона с объявлением стартовой цены.
Источник: officelife
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