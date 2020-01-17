Торги назначены на 27 февраля на площадке БВФБ.





К продаже будут предложены 67 899 акций, или 9,8209% уставного фонда ОАО «Ресторан «Арбат» и 3420 акций, или 20,3729% уставного фонда ОАО «Обувьторг».





Как сообщает Республиканский депозитарий, бумаги ресторана имеют номинал 1,82 рубля, акции «Обувьторга» — 3 рубля за штуку.





Продажа акций пройдет в формате простого стандартного аукциона с объявлением стартовой цены.