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Эксперт: БелАЭС не будет введена в этом году

БелАЭС не будет в полной мере введена в 2020 году, считает эксперт Belarus security blog Егор Лебедок.

Эксперт: БелАЭС не будет введена в этом году
Такой вывод он сделал на основании того, что объем поставок газа из России в Беларусь запланирован на уровне 2019 года, а введение в эксплуатацию пико-резервных станций на турбинах Siemens запланировано на 2021 год.

Кроме того, нужно время на приведение энергосистемы Беларуси в соответствие с условиями функционирования БелАЭС, а рынки сбыта электроэнергии пока неясны.

«Полагаю, что у белорусских властей нет особого интереса в ускорении ввода в эксплуатацию БелАЭС, поскольку через полгода с даты ввода в эксплуатацию атомной электростанции, но не позднее 1 апреля 2021 года, начинаются выплаты по кредиту (найти формально-технические причины для задержки срока ввода такого объекта проблем не составляет)», - заявил эксперт.


По его словам, минимальные выплаты по кредиту в год составят не меньше 460 млн долларов только по основному долгу.

«Сумма немалая, особенно в текущих условиях. Но важно понимать, что это далеко не все расходы, поскольку нужны серьезные затраты на обустройство энергосистемы, обращение с отходами и другие аспекты, которые в сумме будут иметь миллиардные размеры. 

Поэтому, будут тянуть до 1 апреля 2021 года. В этом году, в лучшем случае, проведут весь комплекс предпусковых испытаний и, может быть, загрузку топлива», - считает Егор Лебедок.
Источник: telegraf.by
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