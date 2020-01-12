Эксперт: БелАЭС не будет введена в этом году

Такой вывод он сделал на основании того, что объем поставок газа из России в Беларусь запланирован на уровне 2019 года, а введение в эксплуатацию пико-резервных станций на турбинах Siemens запланировано на 2021 год.





Кроме того, нужно время на приведение энергосистемы Беларуси в соответствие с условиями функционирования БелАЭС, а рынки сбыта электроэнергии пока неясны.





«Полагаю, что у белорусских властей нет особого интереса в ускорении ввода в эксплуатацию БелАЭС, поскольку через полгода с даты ввода в эксплуатацию атомной электростанции, но не позднее 1 апреля 2021 года, начинаются выплаты по кредиту (найти формально-технические причины для задержки срока ввода такого объекта проблем не составляет)», - заявил эксперт.









По его словам, минимальные выплаты по кредиту в год составят не меньше 460 млн долларов только по основному долгу.





«Сумма немалая, особенно в текущих условиях. Но важно понимать, что это далеко не все расходы, поскольку нужны серьезные затраты на обустройство энергосистемы, обращение с отходами и другие аспекты, которые в сумме будут иметь миллиардные размеры.





Поэтому, будут тянуть до 1 апреля 2021 года. В этом году, в лучшем случае, проведут весь комплекс предпусковых испытаний и, может быть, загрузку топлива», - считает Егор Лебедок.



