Вице-премьер Ляшенко обсуждает в Москве поставки нефти

Илья Джус. "Козак проводит встречу с Ляшенко по вопросам взаимодействия в нефтяной сфере", - сообщил ТАСС официальный представитель и.о. вице-премьера





История вопроса





Контракты на поставку в Беларусь российских углеводородов завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, которые затянулись из-за разногласия сторон по цене поставок и транспортировки.





Так, Беларусь в ходе консультаций предложила повысить тариф на транзит нефти и нефтепродуктов на инфляционную составляющую плюс недополученный объем выручки в связи с уменьшением объемов транспортировки в 2019 году.





Вопрос с поставками российской нефти в Беларусь возник из-за того, что официальный Минск просил убрать премию к контрактной цене нефти.





В концерне "Белнефтехим" 3 января заявили, что поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов была снижена до минимального технологически разрешенного уровня.









4 января были возобновлены разовые контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ. Сообщалось, что поставку нефти в Беларусь осуществят две российские компании Гуцериева, основной объем придется на "Русснефть".