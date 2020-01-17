Вице-премьер Ляшенко обсуждает в Москве поставки нефти
Исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак провел накануне встречу в Москве с вице-премьером Беларуси Игорем Ляшенко по вопросам взаимодействия в нефтяной сфере
"Козак проводит встречу с Ляшенко по вопросам взаимодействия в нефтяной сфере", - сообщил ТАСС официальный представитель и.о. вице-премьера Илья Джус.
История вопроса
Контракты на поставку в Беларусь российских углеводородов завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, которые затянулись из-за разногласия сторон по цене поставок и транспортировки.
Так, Беларусь в ходе консультаций предложила повысить тариф на транзит нефти и нефтепродуктов на инфляционную составляющую плюс недополученный объем выручки в связи с уменьшением объемов транспортировки в 2019 году.
Вопрос с поставками российской нефти в Беларусь возник из-за того, что официальный Минск просил убрать премию к контрактной цене нефти.
В концерне "Белнефтехим" 3 января заявили, что поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов была снижена до минимального технологически разрешенного уровня.
4 января были возобновлены разовые контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ. Сообщалось, что поставку нефти в Беларусь осуществят две российские компании Гуцериева, основной объем придется на "Русснефть".
10:21 17/01/2020
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