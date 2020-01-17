+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Вице-премьер Ляшенко обсуждает в Москве поставки нефти

Исполняющий обязанности вице-премьера РФ Дмитрий Козак провел накануне встречу в Москве с вице-премьером Беларуси Игорем Ляшенко по вопросам взаимодействия в нефтяной сфере

"Козак проводит встречу с Ляшенко по вопросам взаимодействия в нефтяной сфере", - сообщил ТАСС официальный представитель и.о. вице-премьера Илья Джус.

История вопроса


Контракты на поставку в Беларусь российских углеводородов завершились 31 декабря 2019 года. С тех пор стороны ведут переговоры об их продлении, которые затянулись из-за разногласия сторон по цене поставок и транспортировки. 

Так, Беларусь в ходе консультаций предложила повысить тариф на транзит нефти и нефтепродуктов на инфляционную составляющую плюс недополученный объем выручки в связи с уменьшением объемов транспортировки в 2019 году. 

Вопрос с поставками российской нефти в Беларусь возник из-за того, что официальный Минск просил убрать премию к контрактной цене нефти. 

В концерне "Белнефтехим" 3 января заявили, что поставки российской нефти не осуществляются. Загрузка нефтеперерабатывающих заводов была снижена до минимального технологически разрешенного уровня.


4 января были возобновлены разовые контракты на поставку нефти на белорусские НПЗ. Сообщалось, что поставку нефти в Беларусь осуществят две российские компании Гуцериева, основной объем придется на "Русснефть".
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Анатолий Шумченко
Россия не изменит курса
Петр Рудковский
Адмова ад талерантнасці ў адносінах да...
Валерий Щукин
милицейский дальтонизм
Юрась Навіцкі
Алена Талстая. Катаваньне суткамі
Павел Знавец
Уладзімір Станкевіч: імя ў найноўшай гісторыі...


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru