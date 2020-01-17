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"Это участие в чужой игре": эксперт о нефтяном предложении Латвии

Готовность Латвии начать поставки нефти в Беларусь через свои порты на Балтике прокомментировал доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

По его словам, Латвия попросту пытается "отбить" Беларусь у Литвы. И ставки Риги в этой игре для Коктыша очевидны — борьба за порты.

"Белорусского транзита (это в первую очередь калийные соли) хватит только на один порт. Либо Клайпеда, либо, соответственно, Вентспилс… Поэтому здесь понятно, что ставка Латвии – это борьба за порты, борьба за белорусские грузы", – заявил эксперт в интервью Sputnik Латвия

Он напомнил, что поставки нефти через Ригу для белорусов в любом случае будут дороже, чем напрямую из России. А потому Латвия здесь просто наигрывает мячи и пытается помочь Лукашенко в его торге с Москвой.

"Торг затянулся, там почти все согласовано, кроме 10 долларов за тонну. Последний аспект остался, вокруг которого идет война. Россия не готова эти 10 долларов списать, а Беларусь ищет разные формулы, чтобы это сделать. То экологический налог, то ремонтные работы, то другие самые разные "месседжи", которые активно используются и применяются", – резюмировал Коктыш.
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