Сервис доставки с Комаровки смог проработать всего один день
Новый сервис доставки продуктов с Комаровского рынка смог отработать всего один день и закрылся. Сообщается, что это временно.
Сайт доставки продуктов с Комаровки начал работу 14 января. Однако уже сегодня на нем висит объявление: "Сайт на доработке. Приносим свои извинения. Сайт в скором времени будет запущен". Разработчики обещают, что сайт возобновит работу 21 января 2020 года.
Как пишет TUT.by, причиной этого стал неожиданно большой наплыв клиентов. Сделать заказ на сайте одновременно пыталось около 8 тысяч человек. В результате сервер просто не выдержал такой нагрузки и "лег". Сейчас сайт переезжает на другой сервер.
Организаторы обещают выполнить все заявки, оставленные 14 января до 00:00 часов. Время доставки будет согласовываться с клиентами, пишет euroradio.fm
09:59 17/01/2020
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